رئيس مجلس إدارة «فيوتشر هومز»: الشركة نفذت 60 مشروعًا فى «التجمع والهضبة الوسطى وزهراء المعادى والمعراج»

كشف المهندس محمد منير، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هومز للاستثمار العقارى، عن نجاح تجربة المشاركة مع الدولة، عبر التعاون مع شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف، خلال لقائه مع «الدستور»، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، كان لها دور مهم فى نجاح تجربة التعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن شركته لها تجربة ناجحة مع شركتى النصر للإسكان والتعمير ونيركو.

وأوضح أن المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة تعد قبلة الاستثمار الأجنبى، مشيرًا الى أن الدولة نجحت فى تهيئة البنية التحتية من طرق ومرافق ومدن جديدة.

أشار المهندس محمد منير إلى أن تصدير العقار يعد من أبرز الحلول التى توفر الدولار ، مؤكدًا أن القطاع العقارى يعيش اختبارًا صعبًا بسبب ارتفاع تكاليف البناء، عقب القفزات السعرية لحديد التسليح والأسمنت، مضيفًا: «مع ارتفاع التكاليف تظهر مشكلة أخرى تتمثل فى تراجع السيولة، مما يؤثر على المبيعات».

وأوضح أن مشكلة السوق العقارية فى الوقت الحالى هى غياب الرؤية بجانب ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وأزمة الدولار، المرشح للزيادة مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن الزيادة السعرية المرتقبة ربما تقترب من ٢٥٪ ستضاف على الزيادات السعرية القديمة المقررة وبالتالى تؤثر على السوق العقارية، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة فى زيادة سعر التكلفة والارتفاع الجديد فى أسعار الوحدات، وهذه النقطة تتسبب فى تأثر المبيعات لتظهر عملية تضخم كبيرة يقابلها عدم شراء، بالتالى يظهر ركود.

وأكد منير أن مدخلات الصناعة ارتفعت أسعارها فى الوقت الراهن بسبب الأزمة العالمية، مضيفًا: نحن فى مصر نستورد ٥٠٪ من الحديد الذى نستهلكه، وبالتالى السعر العالمى زاد، بالإضافة إلى الغاز وأسعار الطاقة، كما أن خام الحديد أو البليت ارتفع، وكذلك الأسمنت ارتفع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وتابع: إذا كان الدولار ثابتًا والحكومة قادرة على توفيره، فلن تظهر الفجوة الدولارية، لافتًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير، ولكنها أزمة عارضة بشكل مؤقت تستمر عامًا أو عامًا ونصف العام، وليست الأساس فى المشكلة. وواصل: بعيدًا عن هذه المشكلة لدينا فى مصر مشكلة أكبر، وهى توفير الدولار والتوازن بين الفجوة الدولارية، وهى أكبر مشكلة وليست لها علاقة بالسوق العقارية، فهى مشكلة كل القطاعات حتى المصنعين المحليين.

وتابع: «كى نصل لتغطية فجوة دولارية تصل لـ٣ و٤ مليارات دولار فى الشهر، نحتاج إلى مكسب ٤ مليارات دولار أيضًا، وهذه الفجوة بين الاستيراد والتصنيع، وفى هذه الحالة لا بد من التصدير لنصل إلى ١٠٠ مليار دولار فى جميع القطاعات، بالإضافة إلى تقنين الاستيراد وزيادة التصنيع، وهو الأمر الذى يستوجب التكاتف من الجميع للعمل عليه خلال الفترة الحالية والمقبلة»، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية هى الفجوة بين الاستيراد ومصادر الدولار.

وطالب «منير» بتقليل استيراد المنتجات التى يمكن الاستغناء عنها والتوجه لتصنيعها محليًا.

وبخصوص المشروعات المطروحة حاليًا، قال «منير» إن الشركة انتهت من أعمال الحفر وبدأت فى صب الخرسانات بمشروع فيوتشر هايتس بعد ما أنهت إجراءات تراخيص البناء والحصول على الرخصة، وهو مشروع سكنى بالشراكة مع «نيركو» ويقع على مساحة ٢٧٠٠ متر مربع، ويتكون من برجين سكنيين ٢ بدروم ودور أرضى، و٩ أدوار، ويبلغ عدد وحداته ١٥٠ وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و١٥٥ مترًا بتصميمات متميزة. وقال إنه تم بيع ٩٠٪ من المشروع منذ طرحه حتى الآن ومتبق ١٠٪ فقط، ومن المستهدف الانتهاء منه خلال ٢٠٢٢، ويقع مشروع فيوتشر هايتس ١ و٢ بجوار نادى وادى دجلة بمنطقة زهراء المعادى، ويتميز بتواجده بالامتداد الطبيعى لمنطقة المعادى بالقرب من الدائرى.

وأضاف: مشروع «فيكتورى»، هو مشروع سكنى بالشراكة مع «النصر للإسكان والتعمير» بمنطقة المعراج، وبالقرب من زهراء المعادى والطريق الدائرى، ويقع على مساحة ٩٠٠٠ متر مربع، ويتكون من ١٥ عمارة سكنية، يضم عدد وحدات ٢٨٠ وحدة سكنية مكونة من بدروم وأرضى و٤ أدوار، بمساحات تتراوح بين ٩٠ و١٦٠ مترًا. وتابع: أهم ما يتميز به المشروع هو التصميم، حيث تم العمل على عدة محاور أساسية، أبرزها المحور البيئى، الذى يستهدف تحقيق التهوية الطبيعية البحرية لكل عناصر ووحدات المشروع حتى الجنوبية منها، بالإضافة إلى تحقيق مشاهد خضراء جميلة لكل وحدات المشروع حتى الخلفية منها عن طريق تحقيق تداخل بين المبانى والطبيعة والخضرة لكل كتل المشروع

وواصل: يبلغ إجمالى استثمارات المشروع ٢٥٠ مليون جنيه ومبيعاته المتوقعة ٤٠٠ مليون جنيه، وتم طرحه بالنصف الثانى العام الحالى ٢٠٢١ ويبلغ متوسط سعر المتر ١٠٠٠٠ جنيه، وتقدم فيوتشر هومز طرق سداد وأنظمة دفع ميسرة بالمشروع وينقسم المشروع إلى ٣ مراحل من المستهدف الانتهاء من بيعه بالكامل خلال العام الحالى ٢٠٢٢.

وكشف «منير» عن تأسيس شركة لإدارة المشروعات تتولى مهام إدارة جميع مشروعات شركه فيوتشر من صيانة وأمن ونظافة، موضحًا أن الشركة تخاطب الطبقة المتوسطة، وتهدف لتوفير منتج عقارى بسعر وجودة مناسبين لها، ولذلك توفر الشركة نظم تسهيلات تصل لـ٨ سنوات بمقدمات حجز تبدأ من ١٠٪.

وأشار إلى امتلاك الشركة مشروعًا تجاريًا يتكون من دور أرضى تجارى ودور أول إدارى على مساحة ٦٠٠٠ متر مربع مقسم إلى جزءين، وهو جزء تتم إعادة تطويره بمبيعات متوقعة ٢٥٠ مليون جنيه.

وأضاف: يقع المشروع بشارع كلية الصيدلة بمنطقة الهضبة الوسطى، وتتراوح أسعار المتر من ٢٠ إلى ٤٠ ألف جنيه، بمساحات تتراوح بين ٨٠ و٢٠٠ متر، وتستهدف فيوتشر هومز اللوكال براند والبنوك. وأشار إلى أن شركة فيوتشر هومز نفذت أكثر من ٦٠ مشروعًا بمناطق التجمع والهضبة الوسطى وزهراء المعادى والمعراج.

وحول المشاركات بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، أكد أن مشاركة القطاع العام مع الخاص أعطت ثقة للعميل وهناك مرونة فى القطاع العام من ناحية التراخيص، وإتاحة الأراضى، والتقسيط.

وتابع: «نركز على الدلتا والصعيد، وليست لدينا مشكلة فى التوسع فى المشروعات فى أى منطقة، ونخطط للتوسع فى الأقاليم خارج القاهرة، ونرجح الشراكة مع الدولة وأرى أنها تجربة ناجحة جدًا، خصوصًا أنه فى الفترة الأخيرة تم حل جانب كبير من المشاكل البيروقراطية من ناحية التراخيص والإجراءات.