الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جنات: «لو اتعرض عليا دور بنت كيوت همثله»

جنات
جنات
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كشفت المطربة جنات عن كواليس أغنيتها الأخيرة “عارف مين يحبك” مؤكدًة أنها من أجمل ما غنت حيث تناولت معنى الحب الحقيقي بعيدًا عن المصالح.

أغنية “عارف مين يحبك” من كلمات محمد رفاعي وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، ومن إخراج فادي حداد. 

وقالت جنات، في تصريحات لها، إن كلمات الأغاني لا تكون حقيقية في الواقع في معظم الحالات، مشيرة إلى أن الشاعر يحلم بمثالية غير موجودة على أرض الواقع في كلماته وقد تكون موجودة ولكن ليس في معظم الحالات، مؤكدة أن تجربتها الشخصية حبيبها " لى نياته".

وتابعت: "في ناس اتعاملت مع اسم الأغنية بمعناها اللي هي على نياته يعني حد كيوت قوي، وفي ناس خدوها ان هو نسوانجي، وانا بتريق يعني فماعرفش، أنا بالنسبة لي تجربتي الشخصية "على نياته".

وعن نيتها في خوض تجربة التمثيل، أكدت: “لو الدور مثلا قريب من الأغنية يعني البنت اللي هي الرومانسية الكيوت أعمله، المشكلة أن التمثيل أكبر من كده، يعني بالنسبة لكليب إنك تمثلي دقايق أنا لقيتها حلوة تجربة حلوة، تجربة إني أمثل واتكلم فيلم مثلا ثلاث ساعات أو مسلسل موضوع قالقني شوية”.

وحول حياتها الشخصية، قالت "جنات": “جوزي بيشجعني جدا ومن النوع اللي هو بيسمعني رغم أشغاله الكتير بيهتم بشغلي وبيسمعني وبيقترح علي واعملي كذا وما تعمليش كذا، باخد رأيي في كل حاجة بس البنات آه عطلوني لأن الأمومة بتحتاج اهتمام وما بتقدريش تخرجي براحتك ولا الوقت بيبقى ملكك ولو خرجت بتبقي مشغولة وشاغلينك ما أقدرش أسافر يعني خاصة السنتين اللي فاتت بيبقى صعب”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قتلة الأحلام

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