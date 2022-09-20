الداخلية: ضبط 3250 كيلو بانجو داخل 15 مخزن بالإسماعيلية

وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن - الأمن الوطني- الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 قضية عبارة عن “15 مخزن ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 3250 كيلو جرام” وقدرت قيمة المضبوطات بحوالى 3 مليون و350 الف جنيه.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.