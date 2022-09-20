ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى «كليوباترا - 2022»

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي “كليوباترا – ٢٠٢٢” بمشاركة الفرقاطة المصرية "سجم المعز” وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والفرنسية، الذي جرى تنفيذه خلال الأيام الماضية بالمياه الإقليمية الفرنسية.

تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية، كما تم التدريب على أعمال الاستطلاع البحرى، واعتراض الأهداف المعادية، ومكافحة التهديدات غير النمطية، كذلك تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار (نهارى/ ليلى) والتدريب على تبادل الطائرات على أسطح القطع البحرية المصرية والفرنسية.

فعاليات التدريب البحري

وشهد اللواء بحرى أ. ح أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، يرافقه الفريق أول بيير فانديية قائد القوات البحرية الفرنسية، المرحلة الختامية للتدريب، حيث استمعا إلى عرض تقديمى عن الأنشطة والفعاليات التى تم تنفيذها فى المراحل الأولى للتدريب، ونفذت عناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والفرنسية، عملية اقتحام سفينة مشتبه بها عن طريق الإنزال العمودى باستخدام الطائرة الهليكوبتر وبالاشتراك مع اللنشات السريعة.

فعاليات التدريب البحري

ونقل قائد القوات البحرية المصرية، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة فى التدريب، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تعزيز أواصر التعاون العسكري بين البحريتين المصرية والفرنسية.

فعاليات التدريب البحري

من جانبه أكد الفريق أول بيير فانديية قائد القوات البحرية الفرنسية، أهمية التدريب في نقل وتبادل الخبرات، مشيراً إلى استمرار التعاون بين القوات البحرية المصرية والفرنسية بما يعزز جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

يأتى التدريب “كليوباترا - ٢٠٢٢” في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكري، وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية والفرنسية وتحقيق الأمن البحري بالمنطقة.