تجديد حبس سائق بتهمة سرقة مسكن سيدة فى الشيخ زايد

قرر قاضى المعارضات بأكتوبر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة مسكن سيدة يعمل لديها بمدينة الشيخ زايد.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من سيدة، أفادت فيه بتعرض مسكنها للسرقة بمدينة الشيخ زايد، وتم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بتشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن سائق مقدمة البلاغ وراء ارتكاب السرقة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.