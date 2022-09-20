الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يكرم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود

الفريق أول محمـد
الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة
ads

التقى الفريق أول محمـد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدداً من مقاتلي قوات حرس الحدود، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

May be an image of 1 person and standing
 الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح عماد يماني، قائد قوات حرس الحدود، حيث قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذي توليه لقوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه عبر مختلف النقاط والمنافذ الحدودية، مؤكدًا أن رجال قوات حرس الحدود سيظلون دائماً في أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز الجهود والنجاحات التي حققتها قوات حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة خلال الفترة الماضية.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، إلى جانب نجاحاتهم المتتالية في ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

May be an image of 9 people and people standing
 الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة

ونقل الفريق أول محمـد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي قوات حرس الحدود، مشيداً بالجهد الذي يبذلونه في تأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والتصدي للمهربين والمتسللين والعناصر الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارًا مع مقاتلي قوات حرس الحدود تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتبقى القوات المسلحة على قلب رجل واحد يضحون بالغالي والنفيس للدفاع عن استقرار الوطن وسلامة أراضيه.

May be an image of 10 people and people standing

وفي ختام اللقاء تم التقاط صورة تذكارية جماعية مع فريق كرة القدم لنادى حرس الحدود الصاعد للدوري الممتاز، كما تم التقاط صورة تذكارية مع قادة وضباط حرس الحدود.

وتفقد القائد العام للقوات المسلحة معرضا لقوات حرس الحدود للاطمئنان على منظومة التأمين والتسليح الحديثة والمركبات والوسائل المستخدمة بقوات حرس الحدود، كما تم عرض بعض المضبوطات والأحراز التي نجحت قوات حرس الحدود في ضبطها خلال الفترة الماضية.

May be an image of 11 people, people standing and military uniform
May be an image of 5 people, people standing and military uniform
May be an image of 3 people, people standing and military uniform
May be an image of 5 people, people standing and military uniform
May be an image of ‎13 people, people standing and ‎text that says '‎لقاء السيد القائد العام العامللقوات المسلحة وزیر الدفاع و الإنتاج الحربى الحدود‎'‎‎
May be an image of ‎12 people and ‎text that says '‎لقاء السيد القائد العام للقوات المسلحة وزیر لإنتاج الدفاع والإنتاج الحربى بقوات حرس الحدود‎'‎‎
May be an image of 12 people, people standing and military uniform
May be an image of 11 people and military uniform

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس بنات وبنين

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

متاحة الآن.. لينك نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 باسم الطالب

«شيك على بياض».. «الدستور» يكشف مفاجأة فى جلسة مسئول زملكاوى مع رمضان صبحى

وزير الدفاع يكرم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود

رابط بوابة التنسيق الالكترونى 2022.. نتيجة تنسيق الازهر ادبي وعلمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

السقوط من هاوية الابتزاز

د. القس صفوت البياضى

مفهوم السعادة من مواقع دولية متعددة

جلال حمام

كلنا جنود.. فى مواجهة الشائعات

منى رجب

«كلنا إنسان» وتطور ملحوظ لمواهب ذوى القدرات الخاصة

بسنت حسن

كيرة والجن في مواجهة المملكة

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى والإسلامى

محمد رفعت

إذا جاء سبتمبر!

جمال رشدي

صرخة طفل ورقصة أستاذة ‏

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.. ما مكاسب لبنان المتوقعة من الاتفاق؟

الرئيس التركى يعتزم زيارة إسرائيل بعد انتخابات الكنيست

رئيس وزراء إسرائيل يلتقى ملك الأردن على هامش اجتماعات الأمم المتحدة