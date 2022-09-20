وزير الدفاع يكرم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود

التقى الفريق أول محمـد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدداً من مقاتلي قوات حرس الحدود، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح عماد يماني، قائد قوات حرس الحدود، حيث قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذي توليه لقوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه عبر مختلف النقاط والمنافذ الحدودية، مؤكدًا أن رجال قوات حرس الحدود سيظلون دائماً في أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز الجهود والنجاحات التي حققتها قوات حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة خلال الفترة الماضية.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، إلى جانب نجاحاتهم المتتالية في ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة

ونقل الفريق أول محمـد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي قوات حرس الحدود، مشيداً بالجهد الذي يبذلونه في تأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والتصدي للمهربين والمتسللين والعناصر الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارًا مع مقاتلي قوات حرس الحدود تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتبقى القوات المسلحة على قلب رجل واحد يضحون بالغالي والنفيس للدفاع عن استقرار الوطن وسلامة أراضيه.

وفي ختام اللقاء تم التقاط صورة تذكارية جماعية مع فريق كرة القدم لنادى حرس الحدود الصاعد للدوري الممتاز، كما تم التقاط صورة تذكارية مع قادة وضباط حرس الحدود.

وتفقد القائد العام للقوات المسلحة معرضا لقوات حرس الحدود للاطمئنان على منظومة التأمين والتسليح الحديثة والمركبات والوسائل المستخدمة بقوات حرس الحدود، كما تم عرض بعض المضبوطات والأحراز التي نجحت قوات حرس الحدود في ضبطها خلال الفترة الماضية.