يواصل أولياء الامور والطلاب عمليات البحث عن موعد بدء الدراسة 2023 بالمدارس الحكومية مع اقتراب موعد بدء الدراسة خلال 11 أيام فقط، من الآن للمدارس الحكومية أما المدارس الدولية فقد بدأت الدراسة بها بالفعل في منتصف الشهر الجاري.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية ليكون في الأول من أكتوبر المقبل، بعد أن أجرى تغيير على قرار وزير التعليم السابق طارق شوقي والذي حدد موعد بدء الدراسة 2023 في 23 سبتمبر الجاري، ويضم القرار المدارس الحكومية والمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات.

الخريطة الزمنية للمدارس الحكومية 2022-2023

بدأ العام الدراسي يوم السبت 1/10/2022، وينتهي يوم الخميس 8/6/2023.

يستمر العام الدراسي الجديد لمدة 35 أسبوعًا.

وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 يوما للفصل الدراسي الثاني.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.