الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية

الدراسة
الدراسة
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يواصل أولياء الامور والطلاب عمليات البحث عن موعد بدء الدراسة 2023 بالمدارس الحكومية مع اقتراب موعد بدء الدراسة خلال 11 أيام فقط، من الآن للمدارس الحكومية أما المدارس الدولية فقد بدأت الدراسة بها بالفعل في منتصف الشهر الجاري.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية ليكون في الأول من أكتوبر المقبل، بعد أن أجرى تغيير على قرار وزير التعليم السابق طارق شوقي والذي حدد موعد بدء الدراسة 2023 في 23 سبتمبر الجاري، ويضم القرار المدارس الحكومية والمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات.

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الخريطة الزمنية للمدارس الحكومية 2022-2023

  • بدأ العام الدراسي يوم السبت 1/10/2022، وينتهي يوم الخميس 8/6/2023.
  • يستمر العام الدراسي الجديد لمدة 35 أسبوعًا.
  • وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 يوما للفصل الدراسي الثاني.
  • تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.
  • تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

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  • يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت 1/10/2022، وحتى الخميس 26/1/2023.
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 14/1/2023 حتى الخميس 26/1/2023.
  • تبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.
  • تبدأ اجازة منتصف العام السبت 28/1/2023 حتي الخميس 9/2/2023 (لمدة أسبوعين).
  • يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
  • تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023 وتنتهي في 26 يناير 2023.
  • بدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 12/2/2023 وحتى الخميس 8/6/2023.
  • مواعيد امتحانات نهاية العام 2023، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 3/6/2023
  • الثانوية العامة: 10/6/2023 الدبلومات الفنية: 8/7/2023
  • تبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل.
  • وتكون الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي مستمرة أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصف الأول والثاني الثانوي.
موعد بدء الدراسة موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية الخريطة الزمنية للمدارس الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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