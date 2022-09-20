الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة البيئة تشارك فى اليوم العالمى لتنظيف الشواطئ بحملة لتنظيف قاع البحر بشاطئ ستانلى بالإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف حملات تنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية بالتزامن مع اليوم العالمى لتنظيف الشواطئ، شارك الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية فى الحملة التى أطلقها السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  "لتنظيف قاع الشواطىء من القمامة البحرية والمخلفات" بشاطىء ستانلي، بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني وفريق "من أجل مصر" بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية وذلك في إطار جهود الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

تأتى هذه الحملة بالتزامن مع أنشطة تنظيف شواطى العالمية التى تتم فى نفس التوقيت فى ١٩٨ دوله حول العالم بمشاركة ٢٠ ألف متطوع.

كما ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المجهودات التى تبذلها محافظة الإسكندرية فى جميع أنشطة حماية البيئة بالمحافظة، إضافة إلى الإدارة الجيدة للمحافظة فى تجميع المخلفات على الشاطئ.

جدير بالذكر أنه قد تم خلال العامين الماضيين تنظيم عدد ٣٢ حملة لتنظيف الشواطي بمحافظتى الاسكندرية ومطروح أحدهما قد تم تسجيلها فى موسوعة جينس كأطول حملة تنظيف شواطئ تمت فى توقيت واحد بطول ٨ كيلومتر على ساحل البحر المتوسط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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