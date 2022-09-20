«سحبتها من الخمار».. ماكينة تبييض الأرز تقتل سيدة بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها خنقا، الثلاثاء، بمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، في أثناء محاولتها تبييض كمية من الأرز الشعير، بعد أن جذب سير الماكينة "خمارها" الملتف حول عنقها مما أدى لاختناقها ووفاتها في الحال.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية إخطار من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى أولاد صقر المركزي، بوصول سيدة مقيمة أولاد صقر، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات أن المجني عليها تعرضت لجذب سير جرار بياض الأرز "خمارها" أثناء قيامها بتبييض كمية من الأرز، وتوفيت في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أولاد صقر، وتبين عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.