الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمل درامي بتفاصيل تشويقية.. زينة تتصدر الترند بمسلسلها «الليلة واللي فيها»

بوستر المسلسل
بوستر المسلسل
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استطاعت النجمة زينة أن تحقق نجاحاً كبيراً بمسلسلها "الليلة واللي فيها" إخراج هاني خليفة، والذي عرض على إحدى المنصات مؤخراً، حيث حقق العمل ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر الترند أكثر من مرة.

وتفاعل الجمهور مع شخصية "رشا" التي تجسدها زينة، ومع الأحداث التى تدور في ليلة واحدة حول مهندسة ديكور تدعى "رشا" تجسدها زينة، متزوجة من “أيمن” يجسد دوره محمد شاهين، ويسيطر الفتور على علاقتهما، كما أن علاقتها بحماتها والتي تقوم بشخصيتها الفنانة سماح أنور، ليست على ما يرام، وتمر البطلة بمواقف صعبة بدءا من معالجتها عند طبيب نفسي مرورا بخيانتها لزوجها حتى يصل الأمر إلى قتل أحد الأشخاص.

ونجحت النجمة زينة فى خطف الأنظار بقوة، حيث احتلت ترند موقع "تويتر" وترند "جوجل"، واعتمدت فى مسلسلها على عناصر التشويق والمفاجأة والإثارة، فهى تسعى بقوة للاختلاف والتميز عبر طرق مناطق جديدة لم تتطرق إليها من قبل.

قصة المسلسل مليئة بالتفاصيل وتطرح موضوعات جريئة ومنذ اللحظة الأولى استطاع العمل حبس أنفاس الجمهور، ومع نهاية كل حلقة يزيد حماس المتابعين لمعرفة أحداث الحلقة الجديدة.

واستطاعت زينة أن تحافظ على مستوى الأداء القوي طوال الحلقات وفى جميع المشاهد، وأجاد كل ممثل أداءه بشكل احترافي، وجاءت إطلالات النجمة سماح أنور والفنان علاء مرسي مختلفة وقوية، وخطفا أنظار الجمهور، حيث ظهر علاء مرسي في شخصية الرجل الشرير بعيدا عن الكوميديا، فهو ماضي "رشا" الذي يلاحقها ويفسد عليها حياتها ويجعلها تخطئ من جديد.

أما سماح أنور فهي مثال للحماة المتحكمة في ابنها والمتحكمة في حياته الزوجية أيضا، لا تحب زوجة ابنها، لديها نسخة من مفتاح شقتها وتدخل في الوقت الذي تريده وتتجسس عليها، وأبدعت النجمة سماح أنور فى مشاهدها وقدمت مباراة رائعة مع النجمة زينة طوال الحلقات.

مسلسل "الليلة واللي فيها" من الأعمال القوية التي حققت ردود فعل قوية عند الجمهور ويشارك في بطولته بجانب النجمة زينة كل من محمد شاهين، مطرب الراب أبيوسف، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، بكري خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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