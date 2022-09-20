المشدد 6 سنوات لعصابة ترويج المخدرات في منشأة ناصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المواد المخدرة ، في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

كشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين عن حيازتهما لكمية كبيرة من المواد المخدرة "مخدر الحشيش، والهيروين" بقصد الإتجار، كما أحرزا بدون ترخيص سلاح أبيض "مطواة ، كما أحرز المتهم الثاني الهيروين بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على "كمية من الحشيش الهيروين المخدرة ومبلغ مالي، و3 هواتف محمول، وسلاح أبيض مطواة"، و اعترفوا بحيازة المضبوطات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم .