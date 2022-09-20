الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقطت من أعلى عقار.. مصرع طالبة الطب في بنها

ارشيفية
ارشيفية
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لفظت طالبة بالفرقة السادسة بكلية الطب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، أنفاسها الأخيرة عقب سقوطها من أعلى سطح منزلهم بالطابق الخامس، جرى نقل الجثة لمستشفى كفر شكر المركزي.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد ورود بلاغا من مستشفى كفر شكر المركزي، باستقبال جثة طالبة بالفرقة السادسة بكلية الطب، إثر سقوطها من الطابق الخامس ووفاتها على الفور.

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طالبة، إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلهم بمنطقة أتريب دائرة القسم، وبسؤال أهلية المتوفاة تبين أنها كانت تعاني من مرض نفسى، وسبق دخولها لأحد المصحات النفسية الخاصة للعلاج، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر شكر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

طالبة كلية الطب محافظة القليوبية مستشفى كفر شكر المركزى الجثه اللواء نبيل سليم مدير

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