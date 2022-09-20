الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عيار طائش ينهى حياة شاب فى الأقصر

جثة
جثة
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لقى شاب مصرعه بطلق خرطوش فى الرقبة بالخطأ، وذلك خلال احتفاله بإطلاق أعيرة نارية بإحدى حفلات الزفاف بمنطقة الحبيل فى مدينة البياضية بمحافظة الأقصر.

البداية بتلقى اللواء هشام عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، جثمان شاب مقيم بقرية الحبيل شرق الأقصر، حيث وصل للمستشفى جثة هامدة وهو مصاب بطلق خرطوش فى الرقبة.

وأكدت أسرته أنه كان يحتفل فى إحدى حفلات الزفاف بالقرية بإطلاق الخرطوش، ولكن خرجت طلقة بالخطأ استقرت فى رقبته ولقى مصرعه فى الحال، وتم وضعه داخل مشرحة المستشفى لحين فحصها من قبل رجال الطب الشرعى وإعداد التقرير الطبى اللازم والتصريح بالدفن، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

شاب حفلات الزفاف محافظة الأقصر مستشفى الكرنك الدولي النيابة العامة

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عبادة «المحمول»

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