المباحث تتحرى حول حريق 3 منازل ومزرعة في أسوان

يجري رجال المباحث بأسوان جمع التحريات والمعلومات حول حادث حريق نشب في 3منازل ومزرعة، في منطقة السد العالي حيث استمعت لشهود العيان حول الواقعة، وجارِ العمل على أسباب الحريق، وإخطار النيابة العامة.

شهدت منطقة السد العالي شرق مدينة أسوان، اليوم الإثنين، حريق في 3 منازل وأرض زراعية وتسبب الحريق في إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق وتم نقلهم على المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارًا من غرفة النجدة، بنشوب حريق في منطقة السد العالي شرق، وأتت النيران على 3 منازل متجاورة بجانب أرض زراعية بها نخيل.

ووجه مدير أمن أسوان، بتحريك سيارات الإطفاء اللازمة لمكان الواقعة للتعامل مع الحريق والسيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق تم إسعافهم بواسطة سيارات الإسعاف المتواجدة في المكان.