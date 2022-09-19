الإثنين 19 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد ضجة صور راغب علامة.. سفير العراق فى الأردن يعلن انتهاء عمله

راغب علامة والسفير
راغب علامة والسفير العراقي وزوجته
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كشف السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري، اليوم الإثنين، انتهاء مهام عمله في المملكة والعودة إلى مقر الوزارة في بغداد، بالتزامن مع "ضجة" الصور الشهيرة التي جمعت زوجته والفنان راغب علامة الذي يحيي أيضًا حفلًا غنائيًا في العراق يوم 22 من الشهر الجاري.

وقال السفير العراقي لدى الأردن، في بيان بمناسبة انتهاء مهام عمله في المملكة الأردنية الهاشمية، إلى "المملكة الأردنية الهاشمية وأصحاب المعالي والسعادة والأصدقاء الأعزاء كان لي الشرف الكبير بتمثيل العراق لمدة ست سنوات متتالية سفيرًا مفوضًا وفوق العادة في كل من روسيا الاتحادية (ثلاث سنوات) والمملكة الأردنية الهاشمية (ثلاث سنوات) مع تمثيل غير مقيم في كل من (جمهورية روسيا البيضاء ودولة فلسطين) وقد حان الوقت للعودة إلى مركز الوزارة في بغداد".

وأضاف العذاري "أدعو أن أكون قد وفقت في مهمتي خدمة للعراق والجاليات العراقية"، موجهاً "شكره وامتنانه لكل من قدم الدعم من أجل تسهيل مهمته خلال الست سنوات الماضية".

وتتزامن عودة العذاري مع "ضجة" أثيرت بعد نشر الفنان اللبناني راغب علامة صوراً جمعته بالسفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري وزوجته، تسببت بموجة من الانتقادات لدى الكثير من العراقيين، ما جعل وزارة الخارجية العراقية تستدعي السفير وتوضح أيضًا أنها "ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية"، في ظل مطالبات نيابية بإقالة السفير، فيما كان للتيار الصدري، الذي يقود تظاهرات واعتصامات حالية ضد الطبقة السياسية الموجودة، أبدى موقفا ناقما من السفير واعتبره لا يمثل العراق.

وفي الوقت ذاته يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفل في العراق يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري، ونشر البوستر الرسمي للحفل، عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، وعلق قائلًا: "قطار الحب والفرح مكمل معكم للعراق يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر.. حتى نغني ونفرح سوا لأن أحلى شيء في الحياة الحب".

السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري راغب علامة العراق

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