الأمن الإيراني يقتل 4 متظاهرين خلال احتجاجات على وفاة فتاة بمركز للشرطة

ذكر تقرير إخباري أن أربعة متظاهرين قتلوا اليوم الاثنين في محافظة كردستان على أيدي عناصر الأمن خلال احتجاجات عقب وفاة مهسا أميني في مركز للشرطة الإيرانية.



وقال موقع "إيران انترناشونال" الإخباري الإلكتروني نقلا عن مصادر لم يكشف النقاب عنها، إن الأشخاص الأربعة أصيبوا بأعيرة نارية، وتم نُقلهم إلى مستشفى في سنندج، وتوفى أحدهم في الطريق فيما توفي الثلاثة الآخرون في مستشفى سنندج.

كانت وكالة الأنباء الكردية كردبا قد ذكرت في وقت سابق أن مصادمات اندلعت بين قوات الأمن والمتظاهرين اليوم الاثنين احتجاجا على وفاة مهسا أميني في مدينة ديواندارا بمحافظة كردستان مسقط رأس الفتاة، جرى خلالها إطلاق الرصاص من جانب قوات الأمن.



وكان أشخاص في مدن إيرانية أخرى احتشدوا أيضا في الشوارع اليوم للإعراب عن غضبهم وحزنهم على وفاة أميني.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 22 عاما أصيبت بغيبوبة مساء الثلاثاء الماضي عقب اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق وتوفيت في المستشفى يوم الجمعة الماضي.

ويتهم المنتقدون رجال الشرطة باستخدام القوة - وهو اتهام نفاه المسؤولون بشدة.



وتردد أن أميني تم اعتقالها بسبب لباسها "المخالف لقواعد الزي الاسلامي".



وكانت نساء إيرانيات مشهورات قد قمن بقص شعورهن احتجاجا على مقتل الشابة الأسبوع الماضي أثناء احتجازها لدى الشرطة في طهران.