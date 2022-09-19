سفير كوريا الجنوبية يؤكد ضرورة توسيع التبادلات الأكاديمية بين بلاده ومصر

عقد وفد المعهد الكوري للسياسة الاقتصادية الدولية (KIEP) أحد المراكز البحثية الرائدة في كوريا الجنوبية، ندوة مشتركة مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (ACPSS) حول موضوع "التغييرات في العلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون الاقتصادي الثلاثي بين كوريا وشمال إفريقيا"، اليوم، خلال زيارتهم لمصر في الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر.

خلال هذه الندوة، ناقش الباحثين الكوريون والمصريون تأثير وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على العلاقات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق الطاقة العالمية والتعاون الاقتصادي بين كوريا وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تبادلا الآراء حول الوضع السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال شرق آسيا، وناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المستقبلي بين كوريا ومصر.

وأشار الدكتور كيم هيونغ تشونغ، رئيس KIEP، إلى أن طول مدة الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلسلة التوريد العالمية تسببا في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وشدد على ضرورة توسيع التعاون الثنائي بين كوريا ومصر ليشمل مختلف المجالات للتغلب على مثل هذه الصعوبة، وأن المجالات التي تعتبرها الحكومة المصرية أولويات مثل التحول الرقمي والطاقة الخضراء ومحطة الطاقة النووية هي مجالات محتملة للتعاون.

حضر السفير هونغ جين ووك الندوة وألقى كلمة تهنئة أبرز فيها أهمية هذا الحدث لتوفير فرصة مفيدة لكلا الجانبين لتبادل وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتعميق التفاهم المشترك.

وأعرب عن امتنانه لوجود خبراء من أفضل مراكز الأبحاث الاستراتيجية الكورية والمصرية معًا لمناقشة تطورات الوضع العالمي الأخيرة مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

ويؤمن السفير هونغ أن شبكة التواصل التي شكلتها الندوة المشتركة KIEP-ACPSS ستمهد الطريق للتعاون الأكاديمي المستقبلي بين البلدين، والذي سيكون بمثابة أساس متين لعلاقات ثنائية مستدامة.

تقوم السفارة الكورية في مصر باستكشاف طرق مختلفة للتعاون مع كبرى الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، بما في ذلك دعم ندوة اليوم وستواصل السعي لتحقيق تبادلات أكاديمية قوية بين كوريا ومصر.