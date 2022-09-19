رئيس الوزراء يشارك نيابة عن الرئيس فى مراسم جنازة الملكة إليزابيث

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وعقب مراسم الجنازة، سجل رئيس الوزراء كلمة تأبين في دفتر التعازي الملكية، هذا نصها: «أتوجه بالنيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب وحكومة جمهورية مصر العربية، بأصدق التعازي إلى الملك تشارلز الثالث، في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية.. إن الشعب المصري يقف إلى جانب الشعب البريطاني في هذه اللحظة الحزينة، ويتمنى له استمرار التقدم والازدهار».