الإثنين 19 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يلتقى نظيره الهندى.. وتوقيع مذكرة لتعزيز التعاون العسكرى

وزير الدفاع يلتقي
وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي
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التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، براجناث سينج، وزير الدفاع بجمهورية الهند والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

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وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة، عن اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والهندية في مختلف المجالات العسكرية، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية للبلدين الصديقين.

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وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي

من جانبه، أعرب وزير دفاع جمهورية الهند، عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، متمنيًا أن تشهد المرحلة المقبلة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكلا البلدين.

كما وقّع وزراء دفاع البلدين، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري، تضمّنت أهم الأنشطة التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم، الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والهندية، والسفير والملحق العسكري الهندي بالقاهرة.

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وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي
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وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي
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وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي
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وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي
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وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي
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وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي

 

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