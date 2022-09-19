مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها بالسلام.. والأمن يفحص كاميرات المراقبة

سقطت سيدة من شرفة شقتها الكائنة بمنطقة السلام، ما أسفر عن مصرعها، عقب نقلها للمستشفى مصابة بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء جسدها، فضلاً عن إصابتها بنزيف في المخ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة السلام يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول سيدة في العقد الثالث من العمر وتُدعى «إيمان. س»، مصابة بنزيف في المخ وكدمات وجروح متفرقة في أنحاء جسدها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها، وترتدي كامل ملابسها، ومصابة بنزيف في المخ وكدمات وجروح متفرقة، إثر سقوطها من شرفة منزلها بدائرة قسم شرطة السلام.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتتولى النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وسؤال شهود العيان، فضلاً عن فحص كاميرات المراقبة الموجودة في المكان.