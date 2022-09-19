الإثنين 19 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

للرجال .. نصائح لكى تصبح موديل محترفًا بشكل سريع وبخطوات بسيطة

محمد إسماعيل عارض
محمد إسماعيل عارض أزياء
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تعد مهنة الموديلينج أو عرض الأزياء للرجال والنساء وغالبا ما يتم حصرها للنساء على الرغم من وجود العديد من الجهات التى تطلب رجال لعرض أزيائها ويوضح محمد إسماعيل، عارض أزياء، بعض النصائح للرجال لكي يصبح في هذا المجال.

الثقه بالنفس 
من أهم الصفات الواجب تواجدها في عارض الأزياء الثقه بالنفس، خاصة أمام الكاميرا والتخلي عن التوتر والقلق تماماوهذا يأتي بالتدريج بالطبع مع الوقت والتمكن.

حملات مجانية
كل منا يبدأ من الصغر إلى أن يكبر مع الوقت ولمعرفة شكلك بالنسبة للعديد من الشركات يجعلك تقبل في البداية أن تقيم حملات وعرض أزياء مجانا لبعض الشركات إلى أن يتم معرفتك وطلبك للمشاركة بالاسم.

جاذبيه وقواعد الإتيكيت 
لابد أن تتعلم قواعد الإتيكيت فهناك العديد من المدارس والكورسات الخاصة بذلك، بالإضافة إلى الاضطلاع على شروط عارض الأزياء من أهمها الكاريزما والجاذبية والطول من ١٧٢ إلى ١٨٥ والوزن من ٩٠ إلى ١٠٠ وهذا يعتمد ايضا على مؤشر كتلة الجسم.

استثمر في نفسك 
لا تبخل في الاستثمار في النفس من خلال التطوير المستمر، ومعرفه المنافسين وكذلك الاهتمام بشكل الجسم فهذا ما تعتمد عليه مهنتك وكلما كنت موافقا للمواصفات العالمية والشروط الخاصه بعارض الأزياء كلما كانت الفرصة بالنسبة لك بشكل أعلي بالطبع.

 

اتبع خطوط الموضة 
من المهم أن تكون طوال الوقت على دراية بخطوط الموضة الحالية وأن تواكبها وتأخذ بآراء من سبقوك بالمجال وعلى دراية أكثر منك بها، بالإضافة إلى التواصل مع العارضين المحترفين ووكلاء التصوير، وكن إيجابيا فمن الممكن أن تتعرض لموقف رفض من إحدي الجهات فهذا طبيعي ولكن لا تستسلم لها .

العناية بالشعر والبشرة 

عليك طوال الوقت أن تعتني ببشرتك وشعرك من خلال استخدام المرطبات التى تساعد على تأخر التجاعيد وللحصول على شعر صحي.

جاذبيه وقواعد الاتيكيت استثمر في نفسك اتبع خطوط الموضة العناية بالشعر والبشرة تأخر التجاعيد للحصول على شعر صحي محمد اسماعيل عارض أزياء

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية لإعلامى واعٍ

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