ضبط 8٫76 طن جبن أبيض ومطبوخ دون مستندات بسوهاج

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وضبط 8٫76 طن "جبن أبيض – جبن مطبوخ – مسلى – مكسبات طعم" بدون مستندات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج.