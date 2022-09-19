الإثنين 19 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائى لفحص حريق شقة سكنية فى المرج

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي، وذلك لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية بأحد العقارات، للوقوف على أسباب الحريق الحقيقية، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة المرج الحريق حريق عمليات شرطة النجدة شقة سكنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية لإعلامى واعٍ

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