الإثنين 19 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزير الدفاع الهندى يشيد بالدور المصرى المحورى والحاسم فى مكافحة الإرهاب

وزير الدفاع الهندي،
وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ،
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، ونيفيديتا شوكلا، وكيل أول وزارة الدفاع الهندية، وألوك تيوارى، سكرتير خاص وزير الدفاع الهندي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي، السيد ناريندرا مودي، مشيرًا إلى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصةً العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين، بما يتناسب مع إمكاناتهما في كل المجالات.

من جانبه، نقل وزير الدفاع الهندي إلى الرئيس تحيات رئيس الوزراء الهندي، معربًا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تنامي وازدهار، ومؤكدًا اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس، فضلًا عن الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره، وفي هذا السياق تتطلع الهند لتبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلًا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي وزير الدفاع الهندي رئاسة الجمهورية الرئيس

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