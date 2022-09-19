الإثنين 19 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تجري محاثات مع رئيس الوزراء الأرمينى

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
ads

عقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مباحثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

 

وذكرت الخدمة الصحفية للسفارة الأميركية: "ناقشت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ووفد من أعضاء الكونجرس في اجتماع مع رئيس وزراء أرمينيا التعاون الأرميني الأمريكي وقضايا أخرى ذات أولوية. على وجه الخصوص، تمت مناقشة الالتزام المشترك بتعزيز الديمقراطية والسلام والاستقرار في المنطقة".

 

وفقا للخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية، أشاد باشينيان في اجتماع مع بيلوسي بما وصفه بالموقف الواضح للولايات المتحدة "تجاه عدوان أذربيجان".

 

وقال " بالنسبة لنا من المهم جدا وجود تقييمات واضحة للحكومة الأمريكية... نأمل في مساعدة الولايات المتحدة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحية لإعلامى واعٍ

الأكثر قراءة

موعد مباراة ليفربول المقبلة فى دورى الأبطال| تأجيل الدورى الإنجليزى

سويسرا توقف منح «تأشيرات مبسطة» للروس

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 19 سبتمبر

بايدن: سندافع عن تايوان حال تعرضها للغزو

بايدن: وضع الاقتصاد الأمريكى أفضل من روسيا

أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. سكن لكل المصريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

المناخ.. والوعى السياحى

رشا عبدالمنعم

دعم مسرح المحافظات

أحمد سعد زايد

فوضى الطلاق الشفهى

محمد العسيري

صيف صعب.. شتاء أصعب.. لعنة الله على الحرب

ماجد حبته

تحويل وتمويل التعليم

لواء.حمدى البطران

هموم الأدباء فى مصر

جمال-أسعد

نادى عيون مصر توضيحات غير طائفية

مؤمن المحمدي

قليل البخت

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

«مقتل فلسطينى» سبب أزمة.. ماذا يحدث بين إسرائيل وتشيلى؟

الهجوم الإسرائيلى على مطار دمشق.. الأهداف والدوافع والرسالة

رغم زياراتها للشرق الأوسط.. لماذا لم تزُر الملكة إليزابيث إسرائيل؟