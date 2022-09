WATCH IT تعلن عن شراكة مع هايسنس لإطلاق التطبيق على نظام تشغيل VIDAA على نحو 1.2 مليون شاشة ذكية

أعلنت منصة WATCH IT الرائدة في مجال صناعة وبث المحتوى العربي على الانترنت وشركة هايسنس الأهم عالمياً في مجال تكنولوجيا الإلكترونيات والتكنولوجيا عن توقيع اتفاق لإطلاق تطبيق WATCH IT على أكثر من مليون شاشة تلفاز سيتم طرحهم في الأسواق في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة.



وتشمل الاتفاقية إطلاق التطبيق على نظام تشغيل VIDAA الذكي المستخدم في شاشات تليفزيون هايسنس وتوشيبا وهي خطوة هامة لـWATCH IT حيث سيتمكن جمهورها من استخدام التطبيق على نحو 1.2 مليون شاشة تليفزيون ذكية من نوعي هايسنس وتوشيبا سيتم انتاجهم وطرحهم في إقليم الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة.



وتشمل الاتفاقية أيضا أن يتم تخصيص زرعليه علامة تطبيق WATCH IT على الريموت كنترول الخاص بالشاشات الجديدة التي سيتم طرحها بحيث يمكن لمستخدمي هذه الشاشات الدخول على التطبيق بضغطة زر واحدة وبسهولة دون الرجوع لقائمة التطبيقات. ومن المتوقع أن يتم طرح الأجهزة الجديدة التي تحمل تطبيق WATCH IT في الأسواق في دول الشرق الأوسط في الفترة القادمة على موديلات 2002 من الأجهزة التلفزيونية التي تنتجها هاسينس.



وأشار عمرو الفقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلي أن الاتفاق يمثل خطوة هامة في توجه منصة WATCH IT لبناء علاقات تعاون وتطوير شراكات مع كيانات اقتصادية دولية هامة خاصة وان Hisense تتمتع بحصة سوقية كبيرة عالميا، واضاف بأنه يتطلع الى تنمية الشراكة بين المتحد ة و Hisense لتشمل مجالات أوسع.



وذكر الفقي "أن المتحدة للخدمات الإعلامية تركز في المرحلة الحالية تقدم كل الدعم لـمنصة WATCH IT لجذب ملايين المستخدمين في المنطقة العربية ووضعها في الصدارة وذلك في إطار هدفها لتقديم محتوى درامي وسينمائي وتليفزيوني متميز وآمن لكل أفراد الأسرة يدخل كل بيت."



ومن جانبها قالت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لـWATCH IT أن "الشراكة مع هايسنس تأتي في إطار استراتيجية WATCH IT لاتاحة الفرصة للمستخدمين للحصول على خدمات التطبيق من أي شاشة تليفزيون ذكي في العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."



وأضافت "أن الاتفاق على إتاحة التطبيق على نظام تشغيل VIDAA لكل من شاشات توشيبا وهايسنس هو خطوة أولى لبناء شراكة على مستويات مختلفة مع عملاق انتاج الشاشات عالمياً هايسنس في المستقبل."



وذكرت جاد "أن WATCH IT تؤمن بأن الحلول التكنولوجية هي أساس نجاح أي منظمة محتوى ترفيهي وبالتالي الاتفاقات والشراكات مع المصنعين والمشغلين في مجال التكنولوجيا هي مفتاح النجاح للبداية الجديدة للمنصة."



وقال جيسون أو، رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا إن الشراكات الإقليمية توفر أفضل عروض القيمة للعملاء والمزيد من الترفيه، مشيرًا إلى أن أولويات الشركة تتضمن خدمة العملاء وتقديم محتوى وخدمة بأفضل التقنيات.



وأضاف رئيس شركة هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا:" تعد شراكتنا مع WATCH IT علامة فارقة أخرى للمجموعة، حيث تمنح العملاء مجموعة متنوعة من المحتوى الإقليمي مع الاستمتاع بميزات عالية التقنية لأجهزة تلفزيون Hisense الذكية. علاوة على ذلك، تحتوي مجموعة المحتوى الخاصة بنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على جميع الأنواع من الرياضة والأفلام والأطفال، والآن المحتوى العربي، وتسمح لنا هذه الشراكات الإقليمية بالتواصل مع المستهلكين النهائيين لدينا. "



عن WATCH IT

تأسست منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيدًا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى. وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.



وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصاً لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم حيث تحرص المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف من شانه إرضاء جميع الاذواق والفئات مع الإلتزام بالحفاظ على الاصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربي تُقدم خدمة "الفيديو حسب الطلب" في العالم.



عن هايسنس Hisense

توظف هايسنس أكثر من 90 ألف موظف حول العالم يعملون في نحو 16 منطقة صناعية ونحو 16 مركز للبحوث والتطوير حول العالم ، لتطوير التكنولوجيا وإبتكار منتجات حديثة باستمرار. وتعتبر هايسنس من الشركات الرائدة عالميا في انتاج الإلكترونيات والتجهيزات والأنظمة المتطورة الذكية والخدمات الصناعية الحديثة حيث تصدر منتجاتها لأكثر من 160 دولة في العالم. ووفقا لبحوث اقتصادية مستقلة فإن هايسنس تعتبر الشركة الرابعة عالميا في انتاج شاشات التليفزيون.



عن VIDAA

تأسست شركة VIDAA USA عام 2019 في مدينة أطلنطا بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتبر نظام VIDAA TV OS أشهر منتجاتها حيث يتم حاليا انتاج الجيل السادس منه. و نظام VIDAA TV OS هو نظام تشغيل تلفزيون ذكي ومنصة للمحتوى. ويوفر نظام VIDDA لمنصعي شاشا التليفزيون نظام تشيغيل Linux يشمل الخدمة الصوتية ومتجر التطبيقات بالإضافة إلى خدمات الإعلان والفوترة والدفع ومميزات أخرى. ومن من ضمن عملاء VIDAA شركة هايسنسن وLoewe وتوشيبا.