27 COP.. الناشطة البيئية سعدية جاهان: على البلدان الوفاء بوعودها لتقليل انبعاثات الكربون

قالت سعدية جاهان روثى، مدير مجلس إدارة الشبكة البيئية والناشطة البيئية، إن من المثير للإعجاب أن تستضيف مصر قمة المناخ المقبلة، المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مطالبة الدول المشاركة فى القمة بالوفاء بوعودها من أجل تقليل انبعاثات الكربون والحد من التغيرات المناخية.

وأوضحت أن هناك بعض البلدان التى بدأت تتأثر بالفعل نتيجة التغيرات المناخية التى ازدادت حدتها فى السنوات الأخيرة.

■ بداية.. كيف ترين استضافة مصر قمة المناخ المقبلة COP 27؟

- إنه أمر مثير للإعجاب، لأن دول الشرق الأوسط من المساهمين فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وهى أيضًا تعانى بسببها، حيث يؤثر تغير المناخ على اقتصاد هذه الدول وأفرادها وأنماط حياتهم ونظامهم الغذائى وصحتهم.

■ ما أهم النتائج المرجوة من القمة؟

- النتيجة المرجوة هى وفاء الدول المشاركة بوعودها، خاصة البلدان التى تنبعث منها كميات هائلة من الكربون، دون التوقف عند إعطاء وعود وآمال كاذبة.

■ هل يمكن عمليًا أن يتخلص العالم من الوقود الأحفورى مع تقليل انبعاثات الكربون؟

- إذا قلل العالم من استهلاكه للطاقة، يمكنه التخلص من الوقود الأحفورى مع تقليل معدلات انبعاث الكربون، ويمكن حينها للطاقة المتجددة تلبية الطلب العالمى، كما يمكن للدول الغنية أن تقلل من اعتمادها على الوقود الأحفورى، من خلال تقليل الاستهلاك غير الضرورى للطاقة مع تطوير التكنولوجيا التى تمكنهم من التحول إلى الطاقة المتجددة.

■ كيف يؤثر تغير المناخ على الأمن الغذائى العالمى؟

- بسبب تغير المناخ، تتأثر بعض البلدان بموجات الجفاف وتزايد ملوحة المياه، مما يعوق الزراعة وإنتاج المحاصيل، وتصعب عملية الرى بسبب ندرة المياه وقلتها أو انعدامها.

وقد ازدادت حدة التغيرات المناخية فى السنوات القليلة الماضية، وأثرت بالفعل على صحة وحياة الناس من نواحٍ كثيرة، وهو ما يمكن ملاحظته بوضوح فى دول مثل بنجلاديش.