27 COP.. خبير قضايا المناخ نيشاد شافى: القاهرة تدافع عن الدول «ضحية الانبعاثات»

رأى خبير قضايا المناخ المؤسس المشارك لحركة الشباب العربى للمناخ، نيشاد شافى، أن استضافة مصر مؤتمر المناخ فرصة للاستفادة من وزن القاهرة الدولى والمحلى لإلزام الدول الصناعية الكبرى بالوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، التى تكون أشد وطأة على الدول النامية رغم أنها الأقل مساهمة فى الأزمة.

■ كيف ترى استضافة مصر «كوب ٢٧»؟

- استضافة مصر قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام تجعل القاهرة قائدة لجهود التصدى لتأثيرات تغير المناخ فى إفريقيا مع العمل على تأمين التمويلات اللازمة لمساعدة جهود التكيف فى الدول النامية.

ويتوجب على مصر استغلال ثقليها الدولى والإقليمى، وتوظيف دورها كمضيف للقمة للدفاع عن مصالح الدول الإفريقية والدول النامية الأخرى، لأنها صاحبة أقل إسهام فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، ومع ذلك فإنها الأكثر تضررًا، حيث يؤدى تغير المناخ إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائى وندرة المياه والحرارة الشديدة، ومشكلات أخرى.

■ ما أهم النتائج المرجوة من مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ؟

- القمة الأخيرة فى جلاسكو فى بريطانيا فشلت فى تحقيق نتائج كافية لتلبية احتياجات العالم، ومن أهم المخرجات المتوقعة من «كوب ٢٧» فى مصر المساعدة المالية للبلدان النامية، وهى بالفعل على رأس جدول الأعمال فى القمة.

وبالنسبة لمحادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ هذا العام، أوضحت الدولة المضيفة «مصر» أنه سيُطلب من الحكومات تنفيذ الوعود التى تم التعهد بها فى قمة «COP26» العام الماضى.

■ كيف ترى مخاطر تغير المناخ، خاصة مع ارتفاع وتيرة حرائق الغابات فى عدة مناطق فى العالم؟

- منطقة الشرق الأوسط حساسة بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ، خاصة ارتفاع درجات الحرارة، وندرة المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، وقد تشهد المنطقة ارتفاع متوسط درجات الحرارة بمقدار ٤ درجات مئوية بحلول نهاية القرن الحادى والعشرين.

وفى يونيو الماضى سجلت مدن كويتية أعلى درجة حرارة فى العالم حتى الآن عند ٥٣.٢ درجة مئوية، كما سجلت عدة دول أخرى فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، درجات حرارة أعلى من ٥٠ درجة مئوية.

وما يحدث يؤكد أن التأثيرات العنيفة لتغير المناخ ليست تنبؤات علمية نظرية فقط، لكنها تتحول إلى حقيقة.

■ هل يمكن للعالم التخلص من الوقود الأحفورى وتقليل انبعاثات الكربون؟

- لا يزال العالم عرضة لصدمات الطاقة، وقد أظهرت الحرب الأخيرة فى أوكرانيا قابلية التعرض لأزمات عنيفة حتى فى الدول الأوروبية المتقدمة والولايات المتحدة، مع ذلك لا يمكننا إنكار أن الاستغناء الفورى عن الوقود الأحفورى والتحول إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع فى الوقت الحالى.

ويتوجب على الدول الغنية وقف إنتاج النفط والغاز بحلول عام ٢٠٣٤ لإبقاء العالم على المسار الصحيح، والحفاظ على مستوى ارتفاع درجة حرارة الكوكب عند ١.٥ درجة مئوية، وإعطاء الدول الفقيرة وقتًا أطول لاستبدال دخلها من إنتاج الوقود الأحفورى بمصادر أخرى للدخل.

كما أن الغزو الروسى لأوكرانيا وما نتج عنه من ارتفاع هائل لأسعار الطاقة، يذكرنا أيضًا بأن النفط والغاز سلعتان عالميتان متقلبتان، وأن الاقتصادات التى تعتمد عليهما ستستمر فى مواجهة صدمات واضطرابات متكررة.

والاستخدام الفعال والمعقول للطاقة جنبًا إلى جنب مع التحول السريع إلى مصادر الطاقة المتجددة يؤديان إلى تعزيز أمن الطاقة، وبناء اقتصادات مرنة، وتجنب آثار تغير المناخ الضارة.

■ كيف يمكن أن يؤثر تغير المناخ على الأمن الغذائى؟

- النظام الغذائى الحالى، الذى يشمل الإنتاج والنقل والمعالجة والتعبئة والتخزين والبيع بالتجزئة والاستهلاك والخسارة والتغذية المهدرة للغالبية العظمى من سكان العالم ويدعم سبل عيش أكثر من مليار شخص، يتأثر بشدة بتغير المناخ، خاصة ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار وزيادة تواتر بعض الظواهر المتطرفة.

وسيؤثر تغير المناخ على جميع الأبعاد الأربعة للأمن الغذائى، وهى: توافر الغذاء، والحصول على الغذاء، واستقرار الإمدادات، واستخدام الغذاء.