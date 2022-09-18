مسلحون يخطفون 8 أشخاص من كنيسة بغرب الكاميرون

خطف مسلحون خمسة كهنة كاثوليك وراهبة واثنين من المؤمنين من كنيسة في غرب الكاميرون الذي يشهد حربا دامية بين انفصاليين ناطقين بالإنجليزية والجيش، وفق ما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية اليوم الأحد.

وتتكرر عمليات القتل والنهب والخطف في هذه المنطقة حيث تستهدف جماعات انفصالية مسلحة بانتظام المدارس والمعلمين والكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية وأساقفتها. لكن الكهنة المحليين يقولون إن حجم عملية الخطف التي وقعت الجمعة "غير مسبوق على الإطلاق".

وقالت الكنيسة في بيان تلقته “فرانس برس”، إنه تم حرق كنيسة القديسة ماري في نتشانغ على أيدي مسلحين مجهولين وخطف خمسة كهنة وراهبة واثنين من المؤمنين"، بدون مزيد من التفاصيل. ونتشانغ قرية تقع في جنوب غرب البلاد.

ولم يورد رئيس الأساقفة أندرو نكيا، أي تفاصيل عن الهجوم ولم ينسبه إلى أي جهة، وأكد أن الخاطفين لم يقدموا "سببا ملموسا" للعملية.

وتقيم الأقلية الناطقة بالإنجليزية في شمال غرب وجنوب غرب البلاد الذي يشهد منذ نحو 6 سنوات نزاعا داميا بين جماعات مسلحة تطالب باستقلال دولة يسمونها "أمبازونيا" وقوات الأمن التي تنتشر فيها بكثافة بأمر من الرئيس بول بيا (89 عامًا) الذي يحكم الكاميرون بقبضة حديد منذ نحو أربعة عقود.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص منذ نهاية عام 2016 وأجبر أكثر من مليون شخص على النزوح، وفق "مجموعة الأزمات الدولية".