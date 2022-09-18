الأحد 18 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تستقبل الأبطال المشاركين في بطولة العالم للمصارعة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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استقبلت القوات المسلحة الأبطال الرياضيين المشاركين فى بطولة العالم للمصارعة من أبناء المؤسسة العسكرية الرياضة فور عودتهم إلى أرض الوطن، حيث كان فى استقبالهم وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك عقب مشاركتهم الناجحة فى بطولة العالم للمصارعة التى أقيمت بصربيا.

ونجحت اللاعبة سمر حمزة ابنة المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية فى حصد الميدالية الفضية فى البطولة، وتعتبر بذلك أول لاعبة عربية ومصرية تصل للمبارة النهائية فى بطولة العالم للمصارعة، وذلك بعدما قدمت أداءً مميزًا استحقت من خلاله الإشادة والتقدير، ويعد ذلك الإنجاز نتاجًا لجهود جهاز الرياضة للقوات المسلحة وتوفيره لكل الإمكانيات الفنية والإدارية التى تؤهل أبناءه لرفع علم مصر عاليًا خفاقًا.

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة البطلة سمر حمزة على إنجازها التاريخى وتؤكد استمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى لرفع العلم المصرى بمختلف المحافل الرياضية.

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