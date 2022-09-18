الأحد 18 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الأركان يتفقد اختبارات القبول للأكاديمية والكليات العسكرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية والكليات العسكرية بالكلية الحربية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة علميًا وبدنيًا ونفسيًا لنيل شرف الانضمام للأكاديمية والكليات العسكرية.

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وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة نتائج الموقف الحالى لاختبارات القبول والتنسيق بواسطة مدير الكلية الحربية، أعقب ذلك المرور على دورة العمل داخل مكتب التنسيق، ومراحل الكشف الطبى للطلبة المتقدمين للالتحاق واختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة.

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ناقش رئيس الأركان عددًا من الطلبة فى أسلوب تنفيذ الاختبارت المختلفة التى خضعوا لها خلال مختلف المراحل، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التى تؤهلهم بأن يكونوا شريانًا جديدًا ينبض داخل القوات المسلحة، مؤكدًا تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكل المتقدمين.

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فى ختام الجولة التفقدية، قدّم رئيس الأركان الشكر للقائمين والمشرفين على الكلية الحربية ومكتب التنسيق وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكل الطلبة المتقدمين.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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