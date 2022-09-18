الأحد 18 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسة الأوكرانية تكشف حقيقة عقد قمة «بوتين - زيلنسكى»

زيلينسكي وبوتين
زيلينسكي وبوتين
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أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها تستبعد في الوقت الراهن إجراء مفاوضات وعقد لقاء قمة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الأحد، عن ميخائيلو بودولياك المستشار الخارجي لرئيس المكتب الرئاسي الأوكراني قوله: "أقول بإيجاز إن عملية المفاوضات في حد ذاتها واللقاء الشخصي بين الرئيسين لن يكون لهما معنى في الوقت الراهن".

ونسب “بودولياك” وجهة نظره التي ترى بعدم جدوى المحادثات في المرحلة الراهنة إلى ثلاثة أسباب مشيرا إلى أن السبب الأول هو أن روسيا تحاول في المحادثات التمسك بالمكاسب التي حققتها على الأرض وشرعنتها. 

وقال إن السبب الثاني هو أن التمسك بالوضع القائم يخدم روسيا فقط حيث سيتيح لها التقاط الأنفاس حتى تتمكن من مواصلة الهجمات على الجبهة الجديدة. 

وأضاف أن السبب الثالث يتمثل في ضرورة محاسبة روسيا على الجرائم التي ارتكبتها على الأراضي الأوكرانية.

ورأى “بودولياك” أنه من غير الممكن إقامة المفاوضات إلا إذا انسحبت القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية وقال إنه عندئذ يمكن التفاوض على قيمة مدفوعات التعويضات وتسليم مجرمي الحرب.
وكان مفاوضون أوكرانيون وروس التقوا بعد وقت قصير من اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وقالت موسكو إن أوكرانيا كانت مستعدة في تلك الفترة للقبول بالمطالب الروسية إلى حد كبير بما في ذلك التخلي عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، غير أنه تم قطع المحادثات دون التوصل إلى اتفاق.

ورفضت كييف مطلب موسكو التنازل عن أراضٍ أوكرانية وقد ازداد الموقف الأوكراني تشددا في الوقت الحالي بعد النجاحات التي حققتها على الجبهة مؤخرا.

ولم تتخل روسيا رسميا عن مطالبها حتى الآن، ومن ذلك تخلي كييف عن إقليمي دونيتسك ولوهانسك والاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية والحفاظ على وضع أوكرانيا المحايد و"نزع سلاح" أوكرانيا و"إزالة التوجه النازي" لها.

أوكرانيا الرئاسة الأوكرانية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين

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