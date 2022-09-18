السجن 3 سنوات للمتهمين بسرقة دراجة بالإكراه بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الأحد، 3 أشخاص غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم؛ لاتهامهم بسرقة دراجة نارية من مالكها بالإكراه في الطريق العام بدائرة قسم شرطة بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 6591 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 1477 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين: عادل م أ ش، ومحمد ال ع م، 41 سنة، وإسلام ي ع م أ، 38 سنة، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لأنهم في 9 يونيو الماضي، وبدائرة قسم شرطة بلبيس، سرقوا الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه محمد عبدالمنعم أحمد عوض، والذي كان برفقته المجني عليه إبراهيم أحمد عبدالحليم السيد، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام.

وتبين أنه استوقفوهما مشهرين في وجههما سلاح أبيض (مطواة) مهددين إياهما بها، وتعدوا عليهما بالضرب محدثين ما يهما من إصابات، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه الأول.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة قد أحرز كلا منهم سلاح أبيض (مطواة) بدون تراخيص على النحو المبين في التحقيقات.