موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وطريقة تسجيل الرغبات

يحاول طلاب الدبلومات الفنية 2022 معرفة نتيجة التنسيق الخاص بهم ففي هذه الأثناء يواصل طلاب الدبلومات الفنية 2022 تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد في تنسيق الشهادات الفنية 2022 لليوم الرابع على التوالي، بعد أن بدأ تسجيل الرغبات الخميس الماضي، ويستمر حتى الخميس المقبل على موقع التنسيق الإلكتروني.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يستمر باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني حتى الخميس المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الترشيح للكليات والمعاهد فور اعتمادها رسميا عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

فبعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، يتم الدخول على موقع تنسيق الجامعات من هنا واتباع الخطوات التالية:

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس لدبلوم المدارس الثانوية (التجارية- الصناعية – الزراعية – السياحة) نظام (3- 5) سنوات.

- بالنسبة لدبلوم المعاهد الفنية (الصناعية – التجارية – السياحة والفنادق- الخدمة الاجتماعية – التمريض ) يقوم الطالب بإدخال رقم الكود.

- ستظهر نتيجة الترشيح فور إعلانها رسميا من قبل وزارة التعليم العالي على موقع التنسيق.

- بعد ذلك يتم طبع بطاقة الترشيح والتوجه بها إلى الكلية أو( المعهد ) ومعه أصل الأوراق مثل شهادة النجاح وشهادة الميلاد والصور الشخصية للقيد بالكليات والمعاهد.

خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية 2022

ويتاح للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام الدبلوم 3 و5 سنوات أو المعاهد الفنية المتوسطة تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق من خلال إحدى الوسائل الآتية:

- معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات الحكومية، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة لكل شهادة 3- 5 سنوات.

- ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، من خلال هذا الرابط .

خطوات التسجيل في اختبارات قدرات الدبلومات الفنية 2022

وسيستمر فتح باب تسجيل وتعديل الرغبات طوال الأيام المحددة لتنسيق الدبلومات الفنية 2022، حيث ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة، وهو الخميس المقبل، من خلال الخطوات التالية: