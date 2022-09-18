الأحد 18 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ16 والأوراق المطلوبة للتقديم

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
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بدأ المواطنون يتساءلون عن موعد فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي، من قبل وزارة الاسكان لمحدودي الدخل في التمويل العقاري، ومعرفة طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 بعد الإعلان عن بدء طرح الإعلان الـ16  خاصة بعد الإعلان عن طرح شقق مبادرة سكن مصر 3 .

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ16

وقد صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للإسكان الاجتماعي، في وقت سابق إن موعد الطرح القادم من المتوقع أن يكون على نهاية العام الجاري، حيث يجرى حاليا الانتهاء من تسليم الشقق الخاصة بالإعلانات السابقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى شقق الإسكان الاجتماعى 2022 وطريقة الاستعلام عن الطلب

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وتقدم موقع " الدستور” من خلال التقرير التالي طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة للتقديم.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

أولاً: الذهاب لمكتب البريد وشراء كراسة شروط، وسداد جدية الحجز الخاصة بالمشروع في مكتب البريد.

ثانياً: التقديم على الموقع الإلكتروني، ورفع الاوراق المطلوبة، وانتظار نتيجة التقديم، والتي يبدأ بعدها سداد الأقساط الربع سنوية.

ثالثاً: الاستعلام الميداني للتأكد من صحة البيانات، وتحويل الملف إلى جهة التمويل.

رابعاً: استلام الوحدة محل الحجز، إذا كان المتقدم متوافق مع الشروط.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي  2022

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

2- قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد.

3- مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

4- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

5- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

6- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

 وهناك معايير وطلبات من فئات معينة تقديرًا لوضعهم الاجتماعي والوظيفي وجاءت كالأتي..

7- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

8- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

9- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

10- في حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

موعد فتح باب حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2022 والأسعار

رابط وخطوات تحديث بيانات بطاقة التموين عبر مصر الرقمية 2022

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