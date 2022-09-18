الأحد 18 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس السنغالى يعين وزير الخارجية السابق «أمادو با» رئيسًا للوزراء

ماكى سال
ماكى سال
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أصدر الرئيس السنغالى ماكى سال، قرارًا بتعيين رئيس جديد للوزراء، وفقًا لمصادر رسمية، وذكرت وكالة «بانا برس» وكالة عموم إفريقيا - الصادرة من السنغال - أن سال عين وزير الخارجية السابق في البلاد أمادو با رئيسًا للوزراء -وهو المنصب الذي ألغاه في 2019 وأعاده العام الماضي- بعد الانتخابات التشريعية المتوترة في يوليو.

وكان «أمادو با» قد عمل في عهد سال كوزير للمالية بين 2013 و 2019 قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية في 2019 حتى 2020.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء السنغالي الجديد، أمادو با، اليوم «بالتنفيذ الناجح لرؤية» الرئيس ماكي سال، التي تتمحور حول «خطة السنغال الصاعدة»، بعد تعيينه في منصبه صباح اليوم.

ووعد سال،60 عامًا، الذي انتخب في عام 2012 لمدة سبع سنوات ثم أعيد انتخابه في عام 2019 لخمس سنوات أخرى، بتعيين شخصية من الحزب الفائز في الانتخابات المقبلة.

وكان اتئلاف سال قد فاز في الانتخابات بفارق ضئيل، لكنه تمكن فقط من الحفاظ على أغلبيته المطلقة بدعم من نائب برلماني معارض.

وفي خطاب للشعب قال «سال»، إن رئيس الوزراء الجديد سيكون مسؤولًا عن معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، مضيفًا: «ستبقى تدابير خفض تكاليف المعيشة ودعم التوظيف وريادة الأعمال للشباب ومكافحة الفيضانات والإيجارات الباهظة على رأس أولوياتي»، وردد «با» هذه التصريحات خلال خطابه الأول بعد أن إعلان مرسوم تعيينه.

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