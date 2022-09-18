الأحد 18 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الداخلية الإسرائيلية لنتنياهو: بدونى لن تستطيع تشكيل حكومة

نتنياهو
نتنياهو
ads

هاجمت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، داعية إياه إلى الكف عن الهجوم عليها وانتقادها.

ونسبت القناة "السابعة" الإسرائيلية إلى شاكيد، التي شكلت تحالفًا مع حزب "البيت اليهودي" الأسبوع الماضي، قولها "بدوني لا تستطيع تشكيل حكومة.. ضع الأمور الشخصية جانبًا وتوقف عن مهاجمتي".

وتسعى شاكيد، الوزيرة في حكومة تصريف الأعمال الحالية، إلى إقناع ناخبي اليمين المستاءين من أداء الحكومة الحالية إلى التصويت لصالحها، وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أن تحالفها لن يتمكن من عبور نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.

وكانت شاكيد قالت - الأسبوع الماضي - إنها ستدعم نتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة، إذا تمكنت من عبور نسبة الحسم في انتخابات الكنيست الـ 25 المقرر اجراؤها مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت شاكيد: "أدعم حكومة واسعة الطيف، لكنني سأوصي بتشكيل نتنياهو للحكومة.. وسأقوم بتزكية أي شخص يملك أكبر عدد من المقاعد، ويتمتع بأفضل فرصة لتشكيل الحكومة، الوضع صعب للغاية، الدولة مريضة، ورغم أن حكومة ضيقة لن تتمكن من البقاء، فإذا لم يكن هناك أي خيار آخر فسيكون ذلك هو ما أفعله".

وأظهر احدث استطلاع للرأي نشرته القناة الـ 11 الإسرائيلية الليلة، أن مُعسكر اليمين الذي يقوده بنيامين نتنياهو سيحصل على 60 مقعدًا فقط، أي أنه لن يتمكن من تشكيل الحكومة، في حين أن المعسكر المنافس له والذي يضم رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد ووزير الدفاع بيني جانتس سيحصل على 56 مقعدًا فقط وهو ما يجعله عاجزًا أيضًا عن تشكيل حكومة، حتى وإن دعمته القائمة المشتركة ذات الـ 4 مقاعد. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى

الأكثر قراءة

اعرف موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال

أسعار الدواجن اليوم فى مصر 17-9-2022 بالأسواق

أسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. سكن لكل المصريين

آخر تحديث.. أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022 فى مصر

الإعلان 16 و10.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى

رغم الاتفاق على رحيل دونجا.. صدمة قوية من بيراميدز لمسئولي الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شجرة مريم

د.أحمد الخميسى

شنودة.. لمن؟

حسين دعسة

البنك الدولى يحذر من التضخم والركود.. ذوبان البشرية!

علي سعدة

نقاط للتفكير

د. منى حلمى

وطن يعطينى مرتبًا شهريًا على تمردى

أحمد الصغير

"الدولة الوطنية".. وكيف خدع الفقهاءُ الشعوبَ المسلمة عبر العصور!

صفاء النجار

مقام راحل «3» 

سارة شريف

أقدم كراهية فى العالم

صور

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ محمد الباز

الشهاوى يشهد حفل توقيع كتاب «هيكل والإخوان» لـ«الباز»

مناقشة وتوقيع كتاب «هيكل والإخوان» لمحمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الطيران الإسرائيلى يحلق على الحدود اللبنانية السورية

رئيس الأركان الإسرائيلى يزور بولندا وفرنسا

مصادر: إسرائيل قصفت مقرًا للحرس الثورى الإيرانى فى سوريا