وزيرة الداخلية الإسرائيلية لنتنياهو: بدونى لن تستطيع تشكيل حكومة

هاجمت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، داعية إياه إلى الكف عن الهجوم عليها وانتقادها.

ونسبت القناة "السابعة" الإسرائيلية إلى شاكيد، التي شكلت تحالفًا مع حزب "البيت اليهودي" الأسبوع الماضي، قولها "بدوني لا تستطيع تشكيل حكومة.. ضع الأمور الشخصية جانبًا وتوقف عن مهاجمتي".

وتسعى شاكيد، الوزيرة في حكومة تصريف الأعمال الحالية، إلى إقناع ناخبي اليمين المستاءين من أداء الحكومة الحالية إلى التصويت لصالحها، وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أن تحالفها لن يتمكن من عبور نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.

وكانت شاكيد قالت - الأسبوع الماضي - إنها ستدعم نتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة، إذا تمكنت من عبور نسبة الحسم في انتخابات الكنيست الـ 25 المقرر اجراؤها مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت شاكيد: "أدعم حكومة واسعة الطيف، لكنني سأوصي بتشكيل نتنياهو للحكومة.. وسأقوم بتزكية أي شخص يملك أكبر عدد من المقاعد، ويتمتع بأفضل فرصة لتشكيل الحكومة، الوضع صعب للغاية، الدولة مريضة، ورغم أن حكومة ضيقة لن تتمكن من البقاء، فإذا لم يكن هناك أي خيار آخر فسيكون ذلك هو ما أفعله".

وأظهر احدث استطلاع للرأي نشرته القناة الـ 11 الإسرائيلية الليلة، أن مُعسكر اليمين الذي يقوده بنيامين نتنياهو سيحصل على 60 مقعدًا فقط، أي أنه لن يتمكن من تشكيل الحكومة، في حين أن المعسكر المنافس له والذي يضم رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد ووزير الدفاع بيني جانتس سيحصل على 56 مقعدًا فقط وهو ما يجعله عاجزًا أيضًا عن تشكيل حكومة، حتى وإن دعمته القائمة المشتركة ذات الـ 4 مقاعد.