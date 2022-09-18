«أحدهم فى غيبوبة تامة».. ننشر أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين بـ«صحراوى المنيا»

أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصام بين سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز بني مزار، ووقوع مصابين.

وإنتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور، وبالفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من: أحمد نافع 17 عاما، وأحمد مصطفى 19 عاما، وعلي حمادة 20 عاما، وإسلام أبو زيد 14 عاما، وأدهم حسين 12 عاما، ومحمد هشام 12عاما، وحمدي سعد 24 عاما، بسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، والأخير مصاب بنزيف بالمخ وغيبوبة تامة.

وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتم إزالة آثار الحادث وإخطار النيابة العامة.