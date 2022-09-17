قرار جديد ضد المتهم بقتل عامل خردة داخل شقته بالمنيرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل عامل خردة داخل شقته بمنطقة المنيرة الغربية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

تبين من التحريات الأولية أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه بسبب وجود علاقة شاذة بينهما ونشبت الخلافات لرفضه ممارسة الشذوذ.

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغًا من غرفة النجدة بالعثور على جثة عامل خردة داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، تبين وجود جثة عامل خردة وبه إصابات ظاهرة.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لعامل مصاب بطعنة نافذة بالجسم، وعدم وجود آثار كسر بأبواب ونوافذ الشقة وبانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وضبط مرتكبها لمعرفة دوافعه حول ارتكابها، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه نشبت بينهما خلافات لرفضه ممارسة علاقة الشذوذ معه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط سكنه، وعلاقات المجني عليه لمعرفة وجود عداوات أدت إلى ارتكاب الجريمة.

توصلت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين المجني عليه وآخر بسبب الخلاف على ممارسة الشذوذ الجنسي، وتمكنت القوات من القبض على المتهم.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.