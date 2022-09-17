تموين القاهرة تحبط محاولة بيع 3.5 طن سكر تموينى فى السوق السوداء

نجحت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في إحباط محاولة بدال تمويني بيع 3.5 طن سكر تمويني في السوق السوداء بمنطقة بالقاهرة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك محل بدال تمويني بمحافظة القاهرة بحوزته 3.5 طن سكر تمويني مخصصة ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.