مصادرة 2 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مصنع بالقاهرة

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، 2 طن لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم والدواجن بدون ترخيص بالقاهرة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم والدواجن "بدون ترخيص" بمحافظة بالقاهرة، بحوزته 2 طن لحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.