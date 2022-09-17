الأحد 18 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيقات مع عصابة سرقة بيانات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك

حبس
حبس
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تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع 3 متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استجوابهم عما أسفرت عنه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة.

وكشفت التحريات عن قيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية، من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية، وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة، أو الادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية - على خلاف الحقيقة- وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية، واتخاذ القائمين على هذا النشاط الآثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتي ضمت هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنهم يحتو على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني المستخدمة في إجراء العمليات الشرائية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني  الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص و إيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، تم استهداف (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية) من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي وتم ضبطهم، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة – 5 ساعات يد – مبلغ مالي)، جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي، بفحص الهواتف المضبوطة تبين احتوائها على (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا – تطبيقات تسوق إلكتروني – إيميلات بأسماء وهمية تستخدم في المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني – رسائل نصية يقوم المتهمين بإرسالها للضحايا تؤكد ضلوعهم في ذلك النشاط الإجرامي).

كما أمكن الاستدلال على 6 أشخاص من المجنى عليهم، وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل المتهمين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات من حصيلة ذلك النشاط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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