حجز راكب متهم بحيازة مخدرات فى مطار القاهرة للتحريات

أمرت نيابة النزهة بحجز راكب لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة في مطار القاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك استوقف محمد نبيل طلب، مأمور الجمرك المعين، على اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر أيضًا حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود شحاتة مأمور الجمرك ومحمد عبدالمنعم رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام ميلاد رسمي بتكليف وليد علي حجاج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا مما أسفر عن ضبط 10 أمبولات زجاجية بداخلها زيت الماريجوانا المخدر و6 أجهزة خاصة بتلك الأمبولات.