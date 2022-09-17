السبت 17 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع متهمين بالنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم

حبس
حبس
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تجري النيابة العامة التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم، في مجال التجارة الإلكترونية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت عن قيام شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول- بتلقي الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات أن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة الإلكترونية مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (شخصين- يحملان جنسية إحدى الدول) بتلقي الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال التجارة الإلكترونية دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.

وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" والزعم عن امتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير مقابل مبلغ مالي "لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه".

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم "عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات استلام نقدية، شيك بنكي").

وبفحص جهاز الحاسب الآلي بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع وتلقى الشركة لمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا ومبلغ 126 ألف دولار أمريكي.

بمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامي الآثم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى

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