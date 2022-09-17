السبت 17 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«هتك عرضها داخل المدرسة»..

إحالة عامل نظافة للطب النفسي تعدى على طالبة بالإسكندرية

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد والمستشار أسامة النبوي الصباغ، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي إيداع المتهم "م. خ. ع" عامل نظافة بمدرسة، لمستشفى الطب النفسي، وذلك لفحص حالته النفسية والعقلية عما إذا كان يعاني من أي آفة عقلية، وتحديد مدى مسئوليته عن جريمته بالتعدي على طالبة، على أن يتم إيداع تقرير بحالته وعرضه على المحكمة في جلسة أكتوبر القادمة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8999 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، ببلاغ من والده طالبة بمدرسة دائرة القسم، بقيام المتهم بهتك عرضها داخل المدرسة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، أنه حال تواجد المجني عليها "أ. ح. ا" طالبة مواليد 2014 بحمام المدرسة، تفاجأت بقيام المتهم "م. خ. ع" عامل نظافة بالمدرسة بتحسس مواضع العفة لديها، فاقمت بإبلاغ والدها بالواقعة الذي حرر محضرًا، وتبين من التحريات صحة الواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم على المتهم.

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