الرئيس السيسي يناقش مع الملك تشارلز الثالث عددًا من القضايا المشتركة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بخالص التعازي للملك تشارلز الثالث وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود، متمنيًا كل التوفيق والسداد للشعب البريطاني الصديق فيما هو قادم.

ومن جانبه، تقدم الملك تشارلز الثالث بالشكر للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، التي تؤكد خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بموضوعات تغير المناخ، لا سيما في ضوء المبادرات المتعددة التي يرعاها الملك تشارلز الثالث في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.