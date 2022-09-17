السبت 17 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي جهاز قطر للاستثمار وقيادات شركة «Accor» العالمية للفنادق

جريدة الدستور
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس الاستثمار في إقليم إفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار، وأعضاء وفد قيادات شركة Accor العالمية للفنادق والضيافة، بحضور المستثمرين السياحيين ناصر عبداللطيف، ونادر هشام على. 

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بنتائج الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة قطر الشقيقة، والمشاورات المثمرة التي أجراها مع أخيه الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، وما شهدته الزيارة من لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين. 

وأوضح مدبولي أن هذه الزيارة المهمة تعطى زخمًا للعلاقات الأخوية بين مصر وقطر، لا سيما في شقها الاقتصادي، في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السياحة والفنادق والضيافة. 

كما تطرق رئيس الوزراء إلى خطط إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب مدينة العلمين، على الشريط الساحلي الممتد لمسافة 6 كيلومترات، بما تتميز به من موقع فريد، يؤهلها لتستقطب من 2-3 ملايين سائح لزيارتها سنويًا. 

كما استعرض رئيس الوزراء الفرص الاستثمارية المتعددة في الفنادق التي تعتزم الدولة فتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمشاركة في إدارتها. 

من جانبه أكد فيصل بن ثاني آل ثاني أن زيارتهم الحالية لمصر، والتي زاروا خلالها عدة مدن سياحية مصرية قد زادت من حجم إعجابهم بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وبنية تحتية متميزة في كل المدن التي قاموا بزيارتها، وهو ما جعلهم متحمسين للاستثمار في القطاع السياحي وقطاع الفنادق في مصر، سواء في الفنادق الحالية، أو من خلال استثمارات وإنشاءات جديدة. 

في ذات السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Accor أنهم يتواجدون في مصر بالفعل باستثمارات من خلال حق الانتفاع بإدارة فندق سوفيتيل الجزيرة، وغيرها من الفنادق. 
وأضاف أن الشركة تعتبر مصر واحدة من أهم ثلاث وجهات استثمارية لها في المنطقة، وهناك اهتمام كبير لدى الشركة بالسوق المصرية. 

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال المباحثات حول المشروعات التي سيجرى تنفيذها، والفنادق التي سيتم ضخ استثمارات بها، والانتهاء من ذلك في أسرع وقت ممكن، للاستفادة من الزخم الكبير الذى حققته زيارة الرئيس السيسي إلى قطر الشقيقة.

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