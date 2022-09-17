السبت 17 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بيزود دخله».. ضبط صاحب عربة فول بـ500 جرام هيروين في طنطا

هيروين
هيروين
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نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية اليوم السبت، في القبض على صاحب عربة فول، بحوزته نصف كيلو هيروين بقصد الاتجار في مدينة طنطا  بقسم ثاني.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة، من ضبط المتهم "م. س" صاحب عربة فول وبحوزته 2 أسطوانة كبيرة الحجم من مخدر الهيروين تزن نصف كيلو جرام، تم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

البحث الجنائى ب البحث الجنائي اللواء ياسر عبد الحميد اللواء محمد عمار مدير المباحث الجنائية قسم ثان طنطا مدير المباحث الجنائية كيلو هيروين

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