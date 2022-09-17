«بيزود دخله».. ضبط صاحب عربة فول بـ500 جرام هيروين في طنطا

نجح ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية اليوم السبت، في القبض على صاحب عربة فول، بحوزته نصف كيلو هيروين بقصد الاتجار في مدينة طنطا بقسم ثاني.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة، من ضبط المتهم "م. س" صاحب عربة فول وبحوزته 2 أسطوانة كبيرة الحجم من مخدر الهيروين تزن نصف كيلو جرام، تم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتحقيق.