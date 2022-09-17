السبت 17 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بقتل طفل وإلقائه فى ترعة بالشرقية للجنايات

المتهم
المتهم
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قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، اليوم السبت، إحالة المتهم بقتل الطفل اليتيم أحمد يوسف، والتخلص من جثته بمياه ترعة بالشرقية، لمحكمة جنايات الزقازيق.

وتعود أحداث الواقعة ليوم 3 من شهر يونيو الماضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول أحمد يوسف، 10 سنوات مقيم قرية طاروط دائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة، ادعاء حادث غرق بمياه ترعة طاروط، والاشتباه فى وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفل اختفى يوم الواقعة، بعد أن خرج للهو بالشارع، وعندما افتقدته الأم، حررت محضرا بعد ساعات من اختفائه بمركز شرطة الزقازيق، وبعد ساعات عثرت مجموعة شباب من قريته على جثمانه بمياه ترعة طاروط جثة هامدة.

وأفادت التحريات بأن كاميرات المراقبة وثقت آخر مشاهدة للطفل يستقل دراجة هوائية أمام شاب فى العشرينيات من قرية كفر جمعة، وبتتبع خط السير تبين عودة الشاب دون الطفل.

وعثرت مجموعة من شباب القرية على الجثمان وبه آثار إصابة بالرأس، وتم انتشاله ونقله إلى مشرحة مستشفى الأحرار.

وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الشاب المتهم باستدراج الطفل والتعدى عليه والتخلص منه بمياه ترعة طاروط، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز الزقازيق. 

نيابة جنوب الزقازيق الكلية الطفل اليتيم أحمد يوسف المتهم إحالة محكمة جنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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