السبت 17 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل يروج 12 طربة حشيش بالخانكة

جريدة الدستور
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة الخانكة.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل باتخاذ دائرة مركز شرطة الخانكة، وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة.

على الفور جرى استئذان النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط "ع ع ع"، 34 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته 12 طربة لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأيس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مديرية أمن القليوبية عاطل ضبط مركز شرطة الخانكة المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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